Для 60 % жителей баня – это прежде всего способ расслабления и доступная оздоровительная процедура.

Сервис «Авто Услуги» провел опрос, посвященный отношению омичей к бане. Итоговые данные оказались любопытными. Так, большинство респондентов не воспринимает поход в баню как некую традицию.

– Для 39 % омичей баня – это в первую очередь способ расслабления. Еще 18 % воспринимают ее как оздоровительную процедуру. Только 2 % связывают баню с национальной традицией, – говорится в сообщении «Авито». – Эти данные демонстрируют переход к современному, «городскому» сценарию использования бани – без привязки к ритуалу или культурному коду.

Каждый 6-й житель Омска посещает баню или сауну как минимум раз в неделю. Средняя сумма, которую омичи готовы потратить на эту услугу, составляет 2 391 рубль. При этом каждый пятый укладывается в сумму до тысячи рублей, а у каждого четвертого есть своя баня на даче.

Русскую баню предпочитают две третьих респондентов, 20 % выбирают финскую сауну, чуть меньше людей ходят в турецкий хамам. При этом у омичей нарастает интерес к персонализированному формату: 28 % предпочитают частную зону или индивидуальную парилку.

Главные критерии при выборе бани – чистота и цена, на них обращают внимание по 43 % респондентов. Также важно расположение (29 %). Более четверти (28 %) ориентируются на отзывы и рекомендации.