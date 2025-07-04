Она будет курировать молодежную политику региона.
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Омска пополнился новым заместителем руководителя. Сегодня в должность вступила Ангелина Мелешко, которая займется вопросами реализации молодежной политики.
Как отметили в департаменте, новая сотрудница обладает значительным управленческим опытом, в частности работала директором средней образовательной школы № 148 имени В. Ф. Маргелова.
Директор ведомства высоко оценил профессионализм нового заместителя и выразил уверенность, что накопленный ею богатый опыт станет залогом успешного продвижения молодежной политики региона.
– Уверен, большой опыт поможет новому руководителю в продвижении молодежной политики нашего города. Ее энергичность, целеустремленность и преданность своему делу позволят успешно решать поставленные задачи и внести значительный вклад в развитие молодежной сферы Омска. Желаем Ангелине Николаевне успехов в новой должности и плодотворной работы на благо города и его молодежи, – отметил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска Евгений Баньковский.
Ранее сообщалось, что у омского министра Анастасии Терпуговой появился «аналитический» первый заместитель.