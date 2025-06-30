Омск-Информ
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·Политика

Андрей Игнатчик будет отвечать за информационно-аналитическую поддержку губернатора.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении Андрея Игнатчика первым заместителем министра внутренней политики Омской области.

Уточняется, что специалисту доверят курировать координацию экспертно-аналитической деятельности, взаимодействие с «Региональным центром по связям с общественностью» и обеспечение информационно-аналитической поддержки деятельности губернатора и правительства.

– Его задача – способствовать согласованной работе органов власти, поддержанию общественно-политической стабильности и развитию гражданского общества, – отметила непосредственный руководитель Игнатчика, министр внутренней политики Анастасия Терпугова.  

Специалист приступит к работе с сегодняшнего дня.

·Политика

Андрей Игнатчик будет отвечать за информационно-аналитическую поддержку губернатора.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении Андрея Игнатчика первым заместителем министра внутренней политики Омской области.

Уточняется, что специалисту доверят курировать координацию экспертно-аналитической деятельности, взаимодействие с «Региональным центром по связям с общественностью» и обеспечение информационно-аналитической поддержки деятельности губернатора и правительства.

– Его задача – способствовать согласованной работе органов власти, поддержанию общественно-политической стабильности и развитию гражданского общества, – отметила непосредственный руководитель Игнатчика, министр внутренней политики Анастасия Терпугова.  

Специалист приступит к работе с сегодняшнего дня.