«Омск-информ» провел тест-драйв заведения и узнал все о его концепции.

В центре Омска, рядом с ТЮЗом, начал работу первый в городе халяльный ресторан под названием Tasu. Заведение отличается не только отсутствием алкоголя и свинины, но и атмосферой семейного праздника с уважением к традициям.

Не просто «халяль»

Владелец ресторана Радик Миниханов пояснил, что ресторан не только для мусульман, но и для всех, кто ценит уютную атмосферу, вкусную еду и доброжелательное общение.

– Вопрос в том, кто бы что ни говорил, Россия – православная страна в целом. Да, у нас все национальности, и мы на протяжении стольких веков живем в дружбе и согласии. Только транслировать, что вот это халяль, на самом деле будет неправильно. Лучше, конечно, использовать слово "разрешенное"», – заявил собственник заведения.

Миниханов отметил, что халяль подразумевает семейные ценности – отсутствие алкоголя, хорошую компанию и качественную еду.

Стоит отметить, что под ресторан выбрано приятное и просторное помещение со свежим ремонтом и достаточным количеством мест. При желании заведение вместит около сотни гостей. Утром зал практически пуст, но сотрудники отмечают, что во время бизнес-ланча и вечером ресторан оживает: сюда приходят, чтобы отдохнуть и вкусно поесть.

Поскольку это семейное заведение, здесь оборудованы зоны на шесть человек с высокими спинками, создающими уют даже при полном зале. Приятно, что для маленьких гостей подготовлен отдельный детский уголок, чтобы дети не скучали за столом с родителями.

Не спрячешь за бокалом

Одно из ключевых решений владельца – отказ от алкоголя. Это автоматически делает кухню главным инструментом привлечения гостей.

– Невкусную кухню можно замаскировать пивом или вином, а когда алкоголь не подают, качество еды должно быть на высоте, – отметил Миниханов.

«Омск-информ» провел тест-драйв блюд и цен в ресторане Tasu. И выяснил, чем отличается заведение от других.

В качестве закуски подали салат «Якшы». Это композиция из рубленых листьев салата, капусты, помидоров и яйца пашот. Ничего необычного, но отлично дополняет основные мясные блюда. За тарелку салата в 200 граммов просят 450 рублей.

– Мы постоянно работаем над меню. Недавно появился салат «Якшы», сейчас мы взяли повара из Казахстана, который будет готовить баурсаки, скоро появится бешбармак, – перечислил яства, прочно ассоциирующиеся с казахскими, татарскими и узбекскими кулинарными традициями, владелец.

Традиционно взяли попробовать первое блюдо – суп. На столе оказалась популярная у тюркских народов шорпа – насыщенный заправочный суп на баранине или говядине. В данном случае состав оказался следующим: картошка, помидоры и бульон на бараньей кости, зелень и специи. Однако принесенное официантом блюдо оказалось очень наваристым: половина миски была занята большим куском бараньей кости, с неменьшим количеством мяса. Кажется, что щедрый повар хотел засунуть целого барана, но размер посуды не позволил.

Такой порции мяса хватило бы для полноценного обеда. Однако любопытство и желание погрузиться в восточные кулинарные традиции взяло верх. 300 миллилитров узбекского супа обошлись нам в 420 рублей.

Вторым блюдом стал традиционный для народов Средней Азии и Китая лагман. За 530 рублей гость получает полную тарелку лапши с говядиной, болгарским перцем и пекинской капустой в томатной пасте и соевом соусе. Лапша с сочетанием соусов и восточных специй снова проверит вместимость желудка.

После насыщенной восточной еды захотелось чего-то более родного, но при этом необычного. Так, на столе появились пельмени с кониной. Советуем брать их с бульоном, так как он смягчает присущую мясу суховатость. Порция весом 200–250 граммов стоит 520 рублей.

Кроме основных блюд, корреспонденты попробовали десерт – чак-чак, традиционное восточное лакомство, обычно ассоциируемое с татарами, однако любимое многими тюркскими народами, включая также башкиров, казахов и киргизов. Сладкие жареные кусочки теста, залитые медовым сиропом, отлично подойдут для завершения завтрака, обеда, ужина и просто как самостоятельное блюдо. 100 граммов чак-чака будут стоить гостю 130 рублей.

А чтобы завершить знакомство с разнообразием восточной кухни, официант подал к столу ароматный напиток «Масала». Это черный чай с большим количеством молока и специями (корица, гвоздика, бадьян, кардамон, имбирь). Поначалу чай кажется сладким, даже приторным, однако после того, как напиток настоится, он насыщается ароматом специй и приобретает оригинальный, пряно-острый вкус с характерными нотками имбиря. Литровый чайник такого напитка будет стоить 600 рублей.

Таким образом, обед обошелся чуть меньше трех тысяч рублей на трех человек. То есть каждый «наел» на тысячу рублей, однако за эти деньги желудки были полны настолько, что передвижение вызывало некоторые трудности.

Отметим, что средний чек в Tasu составляет примерно 1200–1300 рублей в расчете на одного человека. И еда не только сытная, но и действительно вкусная. В целом автор этого материала остался доволен этим небольшим кулинарным путешествием с колоритными деталями, да и цены оказались вполне достойными.

Началось с Рамадана и гостей из Татарстана

Идея ресторана зрела давно, но окончательно сформировалась во время священного месяца Рамадан.

– Ко мне приехали гости из Татарстана. Я пригласил их в один из ресторанов сделать ифтар – то есть, когда солнце садится, мы кушаем. И получилось так, что рядом сидели и выпивали водку. Моим гостям, честно говоря, это не понравилось. Я прям спинным мозгом почувствовал, что им это не понравилось, – вспоминает предприниматель.

Сначала ресторан работал под брендом Coffee Boom, но быстро стало ясно, что формат не подходит.

– Мы проработали полмесяца и поняли, что ошиблись с концепцией. Все ассоциируют нас с кафе. Затем появилась новая торговая марка, более понятная и соответствующая идее. Ошибки надо признавать. Ошибается тот, кто ничего не делает. Главное, не повторять свои просчеты дважды, – говорит Миниханов.

Доставка и новые горизонты

Ресторан активно развивает услугу доставки еды и хочет отказаться от использования сервисов-агрегаторов, таких как «Яндекс». Владелец считает, что сотрудничество с такими платформами выходит слишком дорогим из-за высоких комиссий, а также создает неудобства в управлении заказами. Поэтому они планируют организовать собственную систему доставки через свой сайт, чтобы работать напрямую с клиентами без посредников.

– Мы создаем собственный сайт с QR-кодами и сами будем работать с доставкой, без посредников. Если все пойдет успешно, будем развиваться дальше, – рассказал Миниханов.

При этом создатели заведения нацелены расширять культурные и экономические связи региона. В следующем году на мусульманский праздник Сабантуй в Омск приедут делегаты и потенциальные партнеры из разных регионов России. По мнению владельца, место для неформальных деловых переговоров уже имеется.