Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла вчера вечером на озере Чередовом.

Вчера вечером, 3 июля, в озере Чередовом, расположенном в Ленинском округе Омска, во время купания утонул 31-летний местный житель. 

Правоохранительными органами были организованы оперативные мероприятия, в ходе которых тело погибшего было извлечено из воды. Сейчас проводится проверка, материал которой будет направлен в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Омской области затонул катамаран с тремя подростками.

Мария Филимонова
·Происшествия

Трагедия произошла вчера вечером на озере Чередовом.

Вчера вечером, 3 июля, в озере Чередовом, расположенном в Ленинском округе Омска, во время купания утонул 31-летний местный житель. 

Правоохранительными органами были организованы оперативные мероприятия, в ходе которых тело погибшего было извлечено из воды. Сейчас проводится проверка, материал которой будет направлен в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Омской области затонул катамаран с тремя подростками.

Мария Филимонова