Алла Самойлова отметила колоссальные возможности региона для решения проблем с кадрами в отрасли здравоохранения.

Сегодня, З июля, в Доме правительства состоялась встреча губернатора Виталия Хоценко с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой, которая находится в Омской области в рабочей поездке. Они обсудили реализацию национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», а также развитие системы здравоохранения Омской области.

Как отметил Хоценко, приоритетом региональной власти остается достижение демографических целей.

– Важнейшая задача – повышение рождаемости. Развитие комплексной системы поддержки семей будет стимулировать рождение в семьях вторых и последующих детей, – отметил губернатор.

Повышение рождаемости напрямую зависит от уровня здравоохранения в регионе. Эта отрасль, как и многие другие, нуждается в стабильном притоке новых специалистов. Для решения кадровой проблемы в регионе расширены контрольные цифры приема на медицинские специальности за счет областного бюджета, увеличены квоты целевого обучения и введена программа подготовки по направлению «Сестринское дело». Чтобы молодые специалисты шли работать в больницы, их трудоустраивают уже на втором году обучения в ординатуре: сейчас в лечебных учреждениях работают уже 144 врача-стажера.

Кроме того, в общеобразовательных школах региона открыты 52 медицинских класса, а на базе Омского медицинского колледжа создан кластер среднего профессионального образования.

Алла Самойлова отметила, что наличие в Омской области медицинского университета и медколледжей дает колоссальную возможность для решения проблем с кадрами в отрасли здравоохранения и закрепления специалистов в регионе. Для этого также необходимо создавать социальные гарантии медицинским специалистам.

Руководитель Росздравнадзора положительно оценила системную работу властей Омской области по развитию отрасли здравоохранения, а также дала рекомендации, касающиеся усиления работы по конкретным направлениям и медицинским организациям. Предложения будут интегрированы в планы областных ведомств.

Правительство Омской области и федеральная служба намерены и дальше сотрудничать для укрепления системы здравоохранения Омской области и повышение качества жизни ее жителей.