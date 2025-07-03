Он погиб спустя 3 месяца после заключения контракта.

Завтра, 4 июля, в Оконешниковском районе простятся с погибшим на СВО Михаилом Сафроновым. Об этом сообщила местная администрация.

Сафронов родился в 1988 году. Будучи учащимся Оконешниковской школы, он активно занимался спортом, увлекался хоккеем и футболом. После окончания профучилища № 19 по специальности «водитель автомобиля и тракторист-машинист» Михаил проходил службу в армии, а затем работал вахтовым методом на крупяном заводе в Омске.

В феврале 2024 года Михаил Сафронов заключил контракт с Министерством обороны и служил в стрелковой роте стрелкового батальона войсковой части 00991. Погиб 5 мая 2024 года при выполнении боевой задачи.

Прощание с бойцом состоится 4 июля в селе Оконешниково. Траурный митинг пройдет на площади у Дома культуры с 10:30 до 11:30.