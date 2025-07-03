Из семи этажей уже возведены три.

Появились свежие подробности строительства нового операционного корпуса на базе клинического медико-хирургического корпуса на улице Булатова в Омске. Он будет предназначен в основном для бойцов СВО.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал, что строители приступили к возведению 3-го этажа здания. Всего по проекту будет 7 этажей общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Работы на объекте ведутся без выходных. Глава региона подчеркнул, что держит стройку на личном контроле.

Уже сформированы подземная и наземная части системы кислородопровода, завершен монтаж кислородной станции. Все этажи нового корпуса планируется обеспечить кислородом, включая операционные блоки и палаты. Уже понятно, как будет выглядеть здание: видны закругленные углы и высокие потолки будущих помещений.

Проект современного медицинского объекта разработан специалистами компаний «Омскпроект» и «АДМ». Генеральным подрядчиком выступает ООО «КварталСтрой». Строительство стартовало в 2025 году. Ввести корпус в эксплуатацию планируется в 2026 году.