Омск-Информ
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·Образование

Министерство образования решило действовать по закону.

Глава регионального минбора Ольга Степанова сообщила об открытии дополнительных классов в технологическом лицее «Авангард» на Левобережье. Сегодня стало известно, что образовательное учреждение получило лицензию.

– На основании действующего законодательства с учетом количества несовершеннолетних, зарегистрированных на закрепленной за лицеем территории, мы приняли решение открыть по дополнительному классу в параллелях для первоклашек. Количество мест для приема увеличено, – написала Степанова в своем телеграм-канале.

Она также заявила, что на текущей неделе лицей проведет зачисление детей в общеобразовательные классы. Дата начала отбора в профильные классы будет объявлена в ближайшие дни.

·Образование

Министерство образования решило действовать по закону.

Глава регионального минбора Ольга Степанова сообщила об открытии дополнительных классов в технологическом лицее «Авангард» на Левобережье. Сегодня стало известно, что образовательное учреждение получило лицензию.

– На основании действующего законодательства с учетом количества несовершеннолетних, зарегистрированных на закрепленной за лицеем территории, мы приняли решение открыть по дополнительному классу в параллелях для первоклашек. Количество мест для приема увеличено, – написала Степанова в своем телеграм-канале.

Она также заявила, что на текущей неделе лицей проведет зачисление детей в общеобразовательные классы. Дата начала отбора в профильные классы будет объявлена в ближайшие дни.