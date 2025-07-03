По версии следствия, обвиняемый получал мзду за выдачу разрешений на временное проживание сотрудникам вьетнамских кафе.

Прокурором Омской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по региону. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, с декабря 2022 по декабрь 2023 года обвиняемый получал взятки в кафе вьетнамской кухни в виде алкоголя и продовольствия на общую сумму более 43 тыс. рублей. Взамен он обеспечивал незаконную выдачу разрешений на временное пребывание иностранцам из Вьетнама.

Кроме того, осенью 2023 года чиновник получил взятку в форме подарочной карты номиналом 150 тыс. рублей в магазин элитных часов за выдачу разрешения на временное проживание двум иностранным гражданам. Сертификат позволил приобрести дорогой аксессуар, впоследствии изъятый в ходе обыска.

Обвиняемый отрицает свою вину. В рамках предварительного расследования приняты процессуальные решения о наложении ареста на принадлежащие ему транспортное средство, движимое имущество и денежные средства на общую сумму более 5,7 млн руб.

Дело передано прокурором в Куйбышевский районный суд Омска для дальнейшего разбирательства.

Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.