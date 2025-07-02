В Омске прокуратура настаивает на реальных сроках экс-полицейскому и двум юристкам за обман и аферы.

Прокуратура Омской области предлагает суду приговорить к реальным срокам лишения свободы трех фигурантов уголовного дела по миллионному мошенничеству. Оглашение приговора состоится 4 июля в Куйбышевском районном суде Омска.

Уголовное дело заведено в отношении местных жителей, один из которых – бывший сотрудник правоохранительных органов, вторая – директор юридической фирмы, третья – общественный правозащитник. Их обвиняют в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 159 УК (мошенничество).

– Следствие инкриминирует 41-летней владелице ООО «ЮМА» совершение четырех мошенничеств (ч. 3–4 ст. 159 УК РФ). Ее помощникам – попытку обмана троих граждан под надуманными предлогами и моделированием противоправных ситуаций (ч. 3 ст. 30 – ч. 3–4 ст. 159 УК РФ), – пишут в релизе прокуратуры. – Сообщники убеждали потерпевших в своих связях в правоохранительных структурах и за денежное вознаграждение настойчиво предлагали решить вопросы правового характера.

Так, 1,5 млн рублей потребовали фигуранты дела у потерпевшей за «решение» вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности за преступление, которое она не совершала. Задержание прошло в одном из ресторанов города. Днем позже дома был задержан подозреваемый в афере мужчина.

Позиция прокуратуры – назначить руководителю фирмы и правозащитнице наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а бывшему сотруднику правоохранительных органов – 2 года 8 месяцев лишения свободы также в колонии общего режима.