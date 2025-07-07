В Сибири в июле начинают цвести сорные травы, вызывающие в том числе тяжелые аллергические реакции.

Ежегодно 8 июля во всем мире отмечается День борьбы с аллергией. Лето – период наиболее активного цветения растений, которые способны вызывать различные аллергические реакции, значительно ухудшающие состояние и качество жизни человека.

В июле цветут аллергенные травы: полынь, лебеда, крапива, злаки. В южных регионах страны во второй половине месяца начинает цвести амброзия – один из самых сильных аллергенов. Когда в сухую ветреную погоду пыльца разносится на большие расстояния, вероятность аллергии увеличивается.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире от аллергического ринита страдают сотни миллионов людей, а от астмы – около 300 млн. Эти заболевания заметно ухудшают качество жизни как самих пациентов, так и членов их семей и отрицательно сказываются на социально-экономическом благосостоянии общества.

Что такое аллергия, что относится к аллергическим реакциям, как уберечь себя и своих близких от возможных аллергенов, что делать, если аллергия уже появилась, рассказала врач-методист областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Амалия Долгушина.

Астма, ринит, экзема

Аллергией называется состояние повышенной чувствительности живого организма по отношению к определенному веществу или веществам (аллергенам), развивающееся при повторном воздействии этих веществ. Физиологический механизм аллергии заключается в образовании в организме антител (защитных клеток), что приводит к понижению или повышению его чувствительности.

К аллергическим заболеваниям относятся астма, ринит, анафилаксия, лекарственная и пищевая аллергия, аллергия на яд насекомых, экзема и крапивница, ангионевротический отек. Появление аллергии зачастую не связано с общим состоянием здоровья человека. Спровоцировать аллергию может любое вещество в любой момент времени.

Наиболее распространенные аллергены: пыльца растений, продукты питания (чаще всего: яйца, молоко, пшеница, морепродукты, орехи, ягоды, фрукты), клещи домашней пыли, споры грибов или плесени, бытовые химические вещества, лекарства, эпителий, шерсть и продукты жизнедеятельности животных.

Симптомы аллергии

Аллергия проявляется в виде сильного раздражения слизистых оболочек, насморка, кашля, одышки, удушья, раздражения глаз и слезотечения, кожной сыпи, общего недомогания, а также возможно развитие тяжелого состояния – анафилактического шока, сопровождающегося удушьем, вплоть до остановки дыхания, резким снижением артериального давления, головокружением, потерей сознания, нарушением сердечного ритма.

Профилактика аллергических реакций

Наиболее эффективным способом профилактики аллергических реакций является исключение контакта с аллергеном. Однако для начала необходимо точно установить, что является конкретным аллергеном или группой веществ, вызывающих аллергию. Также не всегда имеется возможность полного исключения контакта с такими аллергенами: например, при аллергии на пыльцу растений полностью исключить контакт возможно только при переезде в другую местность, где данного растения нет.

Если же нет возможности на время перебраться в другую климатическую зону, то нужно придерживаться следующих правил:

ограничьте время пребывания на открытом воздухе;

избегайте выездов на природу (в сельскую местность, в лес, на дачу, на пикник);

держите окна закрытыми (в помещениях, в автомобиле);

установите дома системы для очистки и фильтрации воздуха, используйте специальные сетки на окна;

ежедневно проводите влажную уборку, используйте пылесос с водным фильтром;

регулярно меняйте фильтры на кондиционере;

вернувшись с улицы, обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором.

При аллергии на определенные продукты питания нужно полностью исключить их употребление. Тоже следует предпринять при выявлении аллергии на косметические средства, бытовую химию, латекс, лекарственные препараты. Если аллергенами выступают эпителий, шерсть и продукты жизнедеятельности животных, рекомендуется заводить гипоаллергенных питомцев, шерсть которых наиболее схожа с волосяным покровом человека или питомцев, не имеющих шерсти. Однако при планировании появления домашнего животного в семье, где имеется человек с аллергией, необходимо предварительно сдать аллерготесты.

Важно помнить!

Аллергия может проявляться по-разному. У некоторых людей аллергия проявляется в виде насморка, слезотечения, кожной сыпи, у других – в виде отека гортани или анафилактического шока.

Не все аллергены одинаково опасны: некоторые аллергены, такие как пищевые продукты (например, арахис, молоко, морепродукты) или лекарственные препараты, могут вызывать более тяжелые реакции.

Профилактика не всегда предотвращает аллергию, но может значительно снизить риск ее возникновения и тяжесть проявлений: регулярное соблюдение профилактических мер может улучшить качество жизни людей, страдающих от аллергии.

При подозрении аллергии обязательно обратитесь к врачу. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта. Регулярно наблюдайтесь у врача, в том числе и вне сезона обострения.

В случае развития острых аллергических реакций необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.