Подведены итоги весеннего охотничьего сезона.

Начальник Управления охраны и использования животного министерства природных ресурсов и экологии Омской области Константин Эсбулатов напомнил, что на территории региона ежегодно осуществляется весенняя охота на селезней уток, самцов глухаря и тетерева на токах, на вальдшнепа на вечерней тяге, охоты на селезней уток с использованием живой подсадной (манной) утки. Также в весенний период ежегодно осуществляется охота на бурого медведя.

– Всего на добычу птиц в весенний период выдано почти 12 тысяч разрешений. На добычу медведя в охотничьих угодьях Омской области выдано более 500 разрешений, – отметили в минприроды.

Надзор за охотниками ведет Управление по охране животного мира, проверено в период весенней охоты более 1000 охотников, за нарушение правил охоты выявлено 94 административных правонарушения.

Больше всего от рук нерадивых охотников пострадала лесная дичь – 89 инцидентов, 5 нарушений связано с добычей медведя. Однако касались они разрешительных документов и нарушений требований к транспортировке оружия.

– Также имели место вопиющие случаи, связанные с незаконной добычей животных, добыча которых в весенний период запрещена полностью, – отметил руководитель Управления по охране животного мира Евгений Горбунов.

Были убиты 7 особей бобра в Знаменском районе, дело рассматривает суд. Вред государству, причиненный в результате такой незаконной добычи, составил 162 тыс. рублей. Браконьеры убили двух лосей, вред государству в размере 640 тыс. рублей уже возмещен. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Браконьеры не пощадили четырех косуль сибирских в Называевском районе на сумму 640 тыс. рублей. Одно из последних дел – в Тюкалинском районе охотники убили самца лося. Вред государству составил 240 тыс. рублей. Уголовное дело таже возбуждено.