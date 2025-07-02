Единственный кинотеатр в Амурском поселке города снесли в прошлом году.

На месте бывшего кинотеатра «Сатурн» в Омске построят торговый комплекс, разрешение на его строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска.

В ведомстве показали внешний вид будущего объекта торговли. В отличие от кинотеатра он стал выше. Планируется строительство четырехэтажного здания, один из этажей будет подвальным. Общая площадь торгового комплекса составит 5680 кв. м. Застройщиком выступает омское ООО «Сириус».

Напомним, что кинотеатр «Сатурн» был построен в 1969 году, а в 2000-х оказался заброшенным. Его долго пытались привести в порядок, затем – продать. В 2022 году его наконец-то купили за 34,5 млн рублей. Здание было полностью снесено. В 2024-м госэкспертиза выдала разрешение на строительство торгового комплекса на этом участке.