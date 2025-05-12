Строительство трехэтажного объекта получило одобрение властей, а застройщик приступит к работе после получения разрешения на строительство.

На территории бывшего кинотеатра «Сатурн» в Омске возведут трехэтажный торгово-развлекательный комплекс. Архитектурно-градостроительное решение будущего объекта уже согласовано – документ подписал главный архитектор города Роман Воробьев, сообщает «РБК Омск».

Согласно информации на сайте мэрии, здание будет построено на участке площадью чуть более 2 тысяч квадратных метров, а общая площадь трех этажей составит почти 5,7 тысячи квадратных метров.

Кинотеатр «Сатурн», возведенный в 1969 году, пришел в упадок после начала 2000-х и долгое время не использовался. В 2022 году его продали за 34,5 миллиона рублей, а затем здание было снесено. В конце 2024 года ООО «Сириус» получило разрешение госэкспертизы на строительство торгового комплекса на этом участке.

Новый объект возводит компания, принадлежащая тем же владельцам – по информации Rusprofile, «Волгоградская» и «Сириус» имеют общих собственников.

Как сообщили в пресс-службе профильного департамента, после утверждения архитектурно-градостроительного облика своего объекта застройщик должен будет получить разрешение на строительство торгового центра.