Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В едином госреестре появилась информация о положительном заключении экспертизы.
Проект торгового центра на месте кинотеатра «Сатурн» в Омске получил положительное заключение государственной экспертизы. По данным единого госреестра, проект строительства на улице Багратиона подготовили ООО «Омскрегионпроект» и индивидуальные предприниматели Антон Петров и Александр Лавров.
Застройщиком будет ООО «Сириус». По данным Rusprofile, владельцами компании являются Евгений и Ольга Мосуновы. В конце 2022 года Ольга Мосунова выкупила у мэрии здание «Сатурна» с землей за 34 млн рублей.
В прошлом году кинотеатр уже снесли. На минувшей неделе «зеленая комиссия» разрешила компании вырубить 46 деревьев для строительства.
·Экономика/Бизнес

В едином госреестре появилась информация о положительном заключении экспертизы.
Проект торгового центра на месте кинотеатра «Сатурн» в Омске получил положительное заключение государственной экспертизы. По данным единого госреестра, проект строительства на улице Багратиона подготовили ООО «Омскрегионпроект» и индивидуальные предприниматели Антон Петров и Александр Лавров.
Застройщиком будет ООО «Сириус». По данным Rusprofile, владельцами компании являются Евгений и Ольга Мосуновы. В конце 2022 года Ольга Мосунова выкупила у мэрии здание «Сатурна» с землей за 34 млн рублей.
В прошлом году кинотеатр уже снесли. На минувшей неделе «зеленая комиссия» разрешила компании вырубить 46 деревьев для строительства.