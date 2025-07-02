Представители Общественной палаты предложили запретить продажу алкоголя по вечерам и в праздники.

В Общественной палате Омской области выступили со свежей идеей ограничения продаж алкоголя.

Авторы инициативы предложили торговать спиртными напитками с 10:00 до 19:00. А в выходные – с 10:00 до 20:00. Сейчас алкоголь продают до 22:00 часов. В праздничные дни предлагается ввести полный запрет на продажи.

Отдельно обсуждался вопрос о «наливайках» – местах распития спиртного, замаскированных под пункты питания. Чтобы пресечь работу таких заведений, по мысли авторов, стоит ввести обязательное требование к площади торгового зала – не менее 100 кв. м.

– Мы понимаем, что одними ограничениями мы не победим эту заразу. Но тем менее запреты и пропаганда духовно-нравственных ценностей должны работать в комплексе. И должны привести к конкретному результату: сокращению потребления алкоголя, снижению смертности и повышению рождаемости, – сказал представитель Общественной палаты протоиерей Дмитрий Олихов.

По словам его коллеги по палате Надежды Чекалевой, все решения планируется довести до правительства региона и Общественной палаты России.