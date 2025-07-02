Экс-тренер «Авангарда» предсказывает обмен одного из голкиперов.
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин выразил мнение, что омская команда обладает самой сильной вратарской группой в Континентальной хоккейной лиге.
Эксперт напомнил, что на старте прошлого сезона омский клуб переживал трудности, вызванные травмами игроков вратарского состава. Тогда, по словам Рябыкина, тревожное состояние вратарей отразилось на всей игре команды. Впоследствии «Авангард» сумел стабилизироваться, сменив значительную часть состава и усилив вратарскую позицию новыми игроками высокого уровня.
Рябыкин предположил, что руководству клуба придется рассмотреть вариант обмена одного из голкиперов, учитывая насыщенность позиций.
– Думаю, сейчас вратарская линия «Авангарда» Серебряков – Бердин – Мишуров – самая глубокая в КХЛ. Скорее всего, в нынешней ситуации Омск будет искать обмен одного из голкиперов – условно Бердина, – цитирует Рябыкина «Спортс».
Вместе с тем он допускает, что такая ситуация может оказаться выгодной и для самого клуба, позволяя иметь трех сильных вратарей.
– В КХЛ есть большая проблема с вратарями, поэтому вариантов будет много. Хотя в последние месяцы «Авангард» показывает, что в кадровом плане способен потянуть любого, в том числе трех вратарей. Не удивлюсь и этому варианту, – добавил он.
Ранее Дмитрий Рябыкин назвал главного соперника «Авангарда» в грядущем сезоне КХЛ.