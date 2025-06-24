Экс-тренер «Авангарда» выделил омскую и екатеринбургскую команды в Восточной конференции.
Экс-тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о главных претендентах на лидерство в Восточной конференции в предстоящем сезоне КХЛ. Эксперт выделил две команды, способные побороться за первые позиции: омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист».
Комментируя кадровые изменения, Рябыкин обратил внимание на неожиданный отказ «Авангарда» от Рида Буше.
– Сильнейший ход – с Буше. Меня удивило, что Омск решил с ним расстаться. Качественный, стабильный снайпер, полностью адаптированный к КХЛ и гарантирующий результат. Таких на рынке легионеров крайне трудно найти, – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.
Вместе с тем для экс-тренера переход защитника Джеффа Блэкнера из Екатеринбурга в Омск оказался сомнительным.
– «Авангард», кстати, забрал у «Автомобилиста» защитника Блэкнера. Неплохого, но отнюдь не лидера. На мой взгляд, это неравноценный размен с Буше, – отметил Рябыкин.
Дмитрий Рябыкин положительно оценил усиление состава «Автомобилиста».
– Зато в Екатеринбурге многое сделано и для глубины атаки. Например, форвард Горбунов из Минска – отличное усиление под второе-третье звено. Насколько понимаю, взяли и интересных ребят из «Витязя», при этом на подходе у «Автомобилиста» – хорошая молодежь, – добавил он.
Ранее Дмитрий Рябыкин высказался о трансферной политике омичей. По его мнению, сейчас «ястребы» идут ва-банк.