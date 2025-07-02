Омск-Информ
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·Спорт

Бывший нападающий получил в подарок кепку с логотипом команды.

Вчера, 1 июля, бывший нападающий и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский отметил свой 51-й день рождения. Клуб подарил ему красочную кепку с логотипом и названием команды. Фотографии появились в телеграм-канале «Вброс по борту».

Ранее Сушинский высказался о переходе в «Авангард» форварда Дмитрия Рашевского

Мария Филимонова
·Спорт

Бывший нападающий получил в подарок кепку с логотипом команды.

Вчера, 1 июля, бывший нападающий и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский отметил свой 51-й день рождения. Клуб подарил ему красочную кепку с логотипом и названием команды. Фотографии появились в телеграм-канале «Вброс по борту».

Ранее Сушинский высказался о переходе в «Авангард» форварда Дмитрия Рашевского

Мария Филимонова