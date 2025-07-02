Омск-Информ
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·Общество

Слишком закредитованным людям ее не одобрят.
С 1 июля для омичей поменялись правила оформлении ипотеки. Как сообщает омское отделение Банка России, теперь банки не могут получать вознаграждение от заемщика за установление пониженной процентной ставки. Также Банк России ограничил выдачу ипотек со взносом ниже 20 % или для заемщиков с высокой долговой нагрузкой (выше 80 %).
– Это необходимые меры. Очевидно, что высокий уровень долговой нагрузки людей несет риски для финансовой стабильности страны. Поэтому необходимы разумные ограничения закредитованности, – отметил заместитель управляющего омским отделением Банка России Илья Плиндер.
На автокредиты для людей с высокой долговой нагрузкой также установили ограничение.
Андрей Андреев
·Общество

Слишком закредитованным людям ее не одобрят.
С 1 июля для омичей поменялись правила оформлении ипотеки. Как сообщает омское отделение Банка России, теперь банки не могут получать вознаграждение от заемщика за установление пониженной процентной ставки. Также Банк России ограничил выдачу ипотек со взносом ниже 20 % или для заемщиков с высокой долговой нагрузкой (выше 80 %).
– Это необходимые меры. Очевидно, что высокий уровень долговой нагрузки людей несет риски для финансовой стабильности страны. Поэтому необходимы разумные ограничения закредитованности, – отметил заместитель управляющего омским отделением Банка России Илья Плиндер.
На автокредиты для людей с высокой долговой нагрузкой также установили ограничение.
Андрей Андреев