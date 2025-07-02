Михаил Росляков проработал в сфере образования 47 лет.

В Омской области ушел из жизни педагог с многолетним стажем Михаил Росляков. О его кончине сообщил комитет по образованию администрации Седельниковского района.

Педагогическую деятельность Росляков начал в 1968 году учителем физической культуры в Лебединской восьмилетней школе. Работал также в Нелюбинской начальной школе и Кейзесской средней школе. В 1981 году завершил обучение на естественно-географическом факультете ОмГПУ, а в 1984 году возглавил Голубовскую среднюю школу, которой руководил более тридцати лет. В 2015 году вышел на пенсию.

С 2000 по 2004 год Михаил Росляков занимал пост и.о. председателя совета Седельниковского района Омской области.

Коллеги вспоминают Рослякова как талантливого руководителя, мудрого наставника и отзывчивого человека. Прощание с ним пройдет сегодня, 2 июля, в селе Кейзес.