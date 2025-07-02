Омск-Информ
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·Политика

Дарью Бикмаеву и Инну Гомолко обвиняют в мошенничестве.
Центральный районный суд Омска назначил первое заседание по делу о мошенничестве, в котором обвиняют депутата Омского городского совета 6-го и 7-го созывов Инну Гомолко и бывшего депутата Законодательного собрания Омской области 7-го созыва Дарью Бикмаеву. Заседание состоится 9 июля.
Напомним, по версии правоохранителей, с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года Гомолко и Бикмаева похитили 1,8 млн из фонда оплаты труда Законодательного собрания. Они фиктивно трудоустроили своего знакомого в качестве помощника депутата. Мужчина трудовые обязанности не исполнял, а зарплату отдавал депутатам.
Андрей Андреев
·Политика

Дарью Бикмаеву и Инну Гомолко обвиняют в мошенничестве.
Центральный районный суд Омска назначил первое заседание по делу о мошенничестве, в котором обвиняют депутата Омского городского совета 6-го и 7-го созывов Инну Гомолко и бывшего депутата Законодательного собрания Омской области 7-го созыва Дарью Бикмаеву. Заседание состоится 9 июля.
Напомним, по версии правоохранителей, с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года Гомолко и Бикмаева похитили 1,8 млн из фонда оплаты труда Законодательного собрания. Они фиктивно трудоустроили своего знакомого в качестве помощника депутата. Мужчина трудовые обязанности не исполнял, а зарплату отдавал депутатам.
Андрей Андреев