В приобретении прав на достопримечательность участвуют несколько сторон.

Омские краеведы обратились в суд, чтобы признать за ними права на Тарские ворота. Как выяснилось, омская достопримечательность по документам никому не принадлежит.

После разрушения советских времен омские краеведы поставили цель воссоздать исторический облик Тарских ворот. В 1991 году активисты открыли старые фундаменты, после чего на первоначальном месте построили новую версию ворот, в которых оборудовали небольшую музейную экспозицию.

В мае 2025 года Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратилось в Арбитражный суд с иском о признании права собственности на Тарские ворота в порядке приобретательной давности. Ответчиком выступает администрация города Омска, и первое заседание состоялось 1 июля, сообщает «ОМСКРЕГИОН».

– Мы сделали запрос в Исторический архив Омской области и выяснили, что ворота восстанавливались в 1991 году на общественных началах с участием госорганов, – рассказала представитель мэрии.

Однако краеведы утверждают, что финансовая помощь сильно преувеличена и никаких денег тогда получено было, а раскопки велись только силами добровольцев.

Администрация Омска и департамент имущественных отношений выступают против удовлетворения иска. В ходе судебного разбирательства представители ответчика уточнили, что земля под Тарскими воротами находится в постоянном бессрочном владении у УДХБ. Кроме того, ответчик потребовал подтверждения преемственности прав между советской общественной организацией, осуществлявшей охрану памятников, и нынешним Омским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), зарегистрированным в реестре юридических лиц только с 2013 года.

Мэрия также направила ходатайство суду о включении в дело в качестве третьих лиц Казенного учреждения города Омска «Хозяйственно-эксплуатационный центр «Творчество» и Департамента культуры администрации города Омска. Региональный минкульт, привлеченный к процессу в качестве третьей стороны, заявил, что Тарские ворота не являются объектом культурного наследия, поскольку они являются новым сооружением, а не подлинным памятником истории или архитектуры. Министерство не предъявляло претензий на объект.

Еще одним потенциальным участником спора может стать музей «Омская крепость», который ранее инициировал процедуру включения Тарских ворот в свою собственность как бесхозного объекта. Музей планирует интегрировать объект в туристический маршрут, включающий четыре исторических сооружения крепостных ворот.

– В дальнейшем музей «Омская крепость» намерен включить объект в экскурсионный маршрут с четырьмя крепостными воротами. Еще одни из четырех ворот – Тобольские – в федеральной собственности и находятся у музея в безвозмездном пользовании, – сообщила представитель администрации города.

В настоящее время в помещениях Тарских ворот энтузиасты устраивают экскурсии и поддерживают небольшой краеведческий музей. Объект сможет претендовать на статус памятника истории и архитектуры только спустя 40 лет после своего создания.

Следующее заседание по делу назначено на 14 августа, где стороны предоставят свои аргументы, а также в процесс могут вступить новые участники.