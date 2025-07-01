Сообщается, что первый раунд переговоров уже позади.

Стало известно, что бывший форвард «Авангарда» Марк Верба может войти в состав новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». По информации телеграм-канала «Вброс по борту», нападающий уже провел первый раунд переговоров о трансфере.

В своем телеграм-канале Верба опубликовал фото с нападающим «Авангарда» Владимиром Ткачевым и бывшим форвардом клуба Валентином Пьяновым, нынешним игроком «Сибири».

В минувшем сезоне Верба сыграл в 24 матчах, в которых забросил 1 шайбу и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, что ранее главный мененджер «Авангарда» Алексей Сопин назвал список игроков, появления которых не стоит ждать в следующем сезоне. Среди 9 фамилий оказался и нападающий Марк Верба.