Теперь ему грозит арест.

Сотрудники правоохранительных органов установили факт дачи ложных показаний одним из свидетелей на судебном заседании. Инцидент произошел во время рассмотрения уголовного дела против 30-летнего жителя села Сибирского, обвиняемого в управлении автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчину лишили права управлять транспортным средством, а также у него была загипсованная из-за перелома нога, однако это не остановило его от вождения собственного автомобиля марки «Волга». После остановки инспектором ГИБДД выяснилось, что, помимо отсутствия законных оснований для управления машиной, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Эти обстоятельства стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.

Подсудимый, отказываясь признать свою вину, утверждал, что к нему домой пришел человек, попросивший зарядить аккумулятор его автомобиля. Этот незнакомец сел за руль «Волги», намереваясь добраться до места парковки своей машины. Сам же подозреваемый, по его словам, занял место пассажира. Через некоторое время водитель внезапно вышел из движущегося автомобиля, оставив хозяину единственным вариантом перехватить управление и продолжать путь самому. Эту историю подтвердил и свидетель, оказавшийся давним приятелем обвиняемого.

Суд внимательно рассмотрел материалы дела, в том числе записи видеорегистраторов и свидетельства сотрудников ГИБДД, и установил, что за рулем все-таки находился сам владелец авто.

За дачу заведомо ложных показаний следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ. Нарушителю грозит наказание вплоть до трехмесячного ареста либо штраф размером до 80 тыс. рублей.