Владелица решила избавиться от бизнеса и переехать.

В Омске выставили на продажу еще один магазин одежды. На этот раз речь идет о шоуруме My Candy, возле ТРЦ «Каскад», в жилой пятиэтажке на проспекте Карла Маркса.

Владелица рассчитывает продать свой бизнес за 2 млн рублей. В эту сумму включен в том числе товарный остаток на 200 тыс. рублей.

Как сообщается в объявлении, магазин работал 14 лет. Ежемесячно он приносит около 950 тыс. рублей, поэтому вложения окупятся в течение 8 месяцев. Магазин работает также онлайн.

По словам владелицы, причиной продажи является переезд в другую страну и смена вида деятельности.