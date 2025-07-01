Омск-Информ
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·Происшествия

В обстоятельствах дела разбирается суд.
Марьяновский районный суд Омской области приступил к рассмотрению уголовного дела 27-летнего водителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека (п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба судов, утром 24 декабря парень сел пьяным за руль ВАЗа и на обочине сбил женщину с 4-летней девочкой в детских санках. С места происшествия водитель сбежал. Ребенок погиб. Его мать в тяжелом состоянии попала в больницу.
В суде парень признал вину.
Андрей Андреев
·Происшествия

В обстоятельствах дела разбирается суд.
Марьяновский районный суд Омской области приступил к рассмотрению уголовного дела 27-летнего водителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека (п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба судов, утром 24 декабря парень сел пьяным за руль ВАЗа и на обочине сбил женщину с 4-летней девочкой в детских санках. С места происшествия водитель сбежал. Ребенок погиб. Его мать в тяжелом состоянии попала в больницу.
В суде парень признал вину.
Андрей Андреев