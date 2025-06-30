Кота Кузьму хозяйка нашла спустя двое суток.

Стали известны подробности поисков кота Кузьмы, взятого в плен подростками 27 июня. Инцидент произошел на улице Средней. Хозяйка обещала вознаграждение в 20 тыс. рублей за возвращение возрастного животного. По данным местных жителей, пушистика унесли трое детей, которые и раньше были замечены в издевательствах над котами.

После разъяснительной беседы с мамой одной из девочек, которая унесла хвостатого, животное само вернулось домой.

– Кот сам вернулся через полчаса после визита к этой семье. Т. е. двое суток его не было, а потом вот так резко появился. Родители девочки говорят, что их дети не могли такого сделать, что они любят животных. А дети района говорят, что эта девочка очень жестокая и грубая, – рассказала хозяйка Кузьмы.

Владелица кота намерена обратиться в полицию, поскольку подозревает детей в системных издевательствах над братьями меньшими.