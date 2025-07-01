Елена Лещева участвует в конкурсе «Лидеры строительной отрасли».

Сотрудница компании «Проект Строй» Елена Лещева приняла участие в Пятом Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли». Этот конкурс проводится среди сотрудников строительных компаний, у которых есть опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.

Конкурс позволит выявить перспективных управленцев. Также участники могут получить новые знания, навыки и практический опыт. На конкурс зарегистрировали 23 517 участников. По результатам двух отборочных этапов в полуфинал вышли 300 конкурсантов из 54 регионов России. Также в числе полуфиналистов оказались представители Сербии, Турции и Египта.

Елена Лещева вышла в полуфинал конкурса. Она работает в должности руководителя проекта. Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Минстроя РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Цель конкурса – найти и поддержать лидеров компаний в отраслях строительства и ЖКХ, повысить престиж этих отраслей среди россиян через демонстрацию успехов конкурсантов. Благодаря конкурсу появятся экспертные рабочие группы, в которые войдут талантливые и перспективные управленцы.

Третий этап конкурса проходит дистанционно с 20 июня по 5 июля. Во время него участников ждет интенсивная образовательная программа: стратегические сессии, тренинги и мастер-классы с ведущими российскими экспертами. По итогам трех этапов определят 200 финалистов, которые примут участие в финале.

С 7 по 10 августа в Ярославле состоится очный финал конкурса. Он будет включать групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, а также форсайт-сессии с ключевыми представителями строительной отрасли России. Победители конкурса войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв.