Омск-Информ
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·Спорт

Генменеджер омской команды Алексей Сопин назвал причину ухода форварда.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин сделал заявление по нападающему Джованни Фьоре. По его словам, форвард покинет команду из-за потолка зарплат.

– Текущие условия, в  основном потолок зарплат, диктуют нам, что  Джованни не будет в команде. Мы сожалеем, но как есть. Фьоре покидает «Авангард», – цитирует Сопина «Чемпионат».

Нападающий покинет расположение команды в ближайшее время.

Примечательно, что в конце июня сообщалось о том, что Джованни Фьоре продолжит играть за «ястребов». И заявление о его уходе выглядит неожиданным. Форвард перешел в омскую команду в середине прошлого сезона и в 43 матчах за «Авангард» набрал 19 (11+8) очков при показателе полезности +12.

·Спорт

Генменеджер омской команды Алексей Сопин назвал причину ухода форварда.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин сделал заявление по нападающему Джованни Фьоре. По его словам, форвард покинет команду из-за потолка зарплат.

– Текущие условия, в  основном потолок зарплат, диктуют нам, что  Джованни не будет в команде. Мы сожалеем, но как есть. Фьоре покидает «Авангард», – цитирует Сопина «Чемпионат».

Нападающий покинет расположение команды в ближайшее время.

Примечательно, что в конце июня сообщалось о том, что Джованни Фьоре продолжит играть за «ястребов». И заявление о его уходе выглядит неожиданным. Форвард перешел в омскую команду в середине прошлого сезона и в 43 матчах за «Авангард» набрал 19 (11+8) очков при показателе полезности +12.