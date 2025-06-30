Омск-Информ
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·Политика

Им стал Владимир Ершов, ранее возглавлявший территориальное управление Росимущества.

На сегодняшнем оперативном совещании губернатор Омской области Виталий Хоценко представил нового министра имущественных отношений. Этот пост занял Владимир Ершов. Ранее он возглавлял территориальное управление Росимущества.

По словам главы региона, специалист обладает необходимыми компетенциями и опытом, который позволит выстроить эффективную работу ведомства и решать задачи, стоящие перед министерством имущественных отношений.

– У Владимира Ершова есть профессиональный опыт, который, уверен, поможет ему еще более эффективно организовать работу регионального минимущества, – сказал Хоценко.

Отметим, что должность главы минимущества вакантна с конца апреля нынешнего года. Предыдущий министр Евгений Козлов руководил ведомством с 2019 года.

·Политика

Им стал Владимир Ершов, ранее возглавлявший территориальное управление Росимущества.

На сегодняшнем оперативном совещании губернатор Омской области Виталий Хоценко представил нового министра имущественных отношений. Этот пост занял Владимир Ершов. Ранее он возглавлял территориальное управление Росимущества.

По словам главы региона, специалист обладает необходимыми компетенциями и опытом, который позволит выстроить эффективную работу ведомства и решать задачи, стоящие перед министерством имущественных отношений.

– У Владимира Ершова есть профессиональный опыт, который, уверен, поможет ему еще более эффективно организовать работу регионального минимущества, – сказал Хоценко.

Отметим, что должность главы минимущества вакантна с конца апреля нынешнего года. Предыдущий министр Евгений Козлов руководил ведомством с 2019 года.