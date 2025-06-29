Площадку на улице Транссибирской арендовали на семь лет.

ОАО «Омский аэропорт» арендует свыше 35 тысяч квадратных метров для размещения воздушных судов на территории аэропорта Омск-Центральный. По итогам конкурса стоимость аренды составит более 12,5 миллиона рублей. Участок расположен на улице Транссибирской и оформлен как объект дорожного хозяйства.

Единственным участником аукциона на аренду площадки для размещения самолетов стало ОАО «Омский аэропорт». Начальная цена аренды составила 149 666 рублей в месяц. Поскольку договор заключен на семь лет, общая сумма затрат за этот период превысит 12,57 миллиона рублей.

Напомним, что еще в 2024 году обсуждались планы по возведению нового жилого микрорайона на территории аэропорта Омск-Центральный – после завершения строительства аэропорта Омск-Федоровка.