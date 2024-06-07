Это случится, когда новый аэропорт Омск-Федоровка будет введен в эксплуатацию. Микрорайон рассчитан для 150 тыс. человек.

Это случится, когда новый аэропорт Омск-Федоровка будет введен в эксплуатацию. Микрорайон рассчитан для 150 тыс. человек.

На месте Омского аэропорта, когда его снесут, хотят построить жилой район на 6 млн кв. м жилья для 150 тыс. человек. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Что касается старого аэропорта Омск-Центральный, то президентом поддержана резолюция. Мы просили его передать аэродромную полосу в областную собственность для того, чтобы можно было там заниматься развитием большого микрорайона с жильем, с социальными объектами. Мы предполагаем, что это где-то порядка 6 млн кв. м жилья, и более 150 тыс. человек смогут проживать в этом районе после того, как он будет полностью застроен и обустроен в дальнейшей перспективе, – заявил Хоценко.

Строительство нового аэропорта начнется не ранее 2026 года. Ввести его в эксплуатацию обещают к 2028 году. Объем инвестиций, необходимых для возведения микрорайона, пока неизвестен.