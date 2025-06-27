Омск-Информ
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·Спорт

Команда подготовки «Омских Ястребов» осталась прежней.

ХК «Авангард» объявил о продлении контрактов с тренерским штабом «Омских ястребов». Как сообщает руководство клуба, договоры на новый сезон заключены с Александром Гуляевым, Андреем Евстафьевым, Константином Лобачевым, Егором Евстафьевым и Алексеем Низовцевым. Они продолжат помогать Виталию Черночубу в подготовке молодых игроков в сезоне 2025/2026.

С главным тренером «Ястребов» Виталием Черночубом продлили контракт еще в конце мая.

·Спорт

Команда подготовки «Омских Ястребов» осталась прежней.

ХК «Авангард» объявил о продлении контрактов с тренерским штабом «Омских ястребов». Как сообщает руководство клуба, договоры на новый сезон заключены с Александром Гуляевым, Андреем Евстафьевым, Константином Лобачевым, Егором Евстафьевым и Алексеем Низовцевым. Они продолжат помогать Виталию Черночубу в подготовке молодых игроков в сезоне 2025/2026.

С главным тренером «Ястребов» Виталием Черночубом продлили контракт еще в конце мая.