Виталий Черночуб будет руководить «Омскими Ястребами» в сезоне-2025/2026. От него ждут Кубка Харламова.

ХК «Авангард» продлил контракт с главным тренером молодежной команды «Омские Ястребы» Виталием Черночубом. Новое соглашение будет действовать один сезон, он станет для наставника уже пятым во главе «ястребов». За период его работы омская «молодежка» трижды выигрывала медали МХЛ: серебряные в сезоне-2022/2023 и бронзовые в сезонах-2021/2022 и 2024/2025.

– Наша молодежная команда показала хороший результат в минувшем сезоне. Сейчас важно сделать шаг вперед, и по этой причине мы решили продлить контракт с Виталием Черночубом, – отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин. – Перед ним стоит непростая задача – добиться новых высоких результатов весьма молодым составом. Из-за возрастных ограничений Лиги команду покидают сразу 13 опытных игроков. Основу на сезон-2025/2026 составят хоккеисты 2007–2008 годов рождения. Мы убеждены в профессионализме Виталия Черночуба и считаем, что он справится с этой задачей.

Ранее в хоккейных кругах ходили слухи, что «Омских Ястребов» может возглавить специалист из Канады. Это объяснялось желанием главного тренера «Авангарда» Ги Буше выстроить единую систему подготовки игроков для взрослой команды. В итоге фарм-клуб «Авангарда» – команду «Омские Крылья» – в следующем сезоне будет тренировать канадец Луи Робитайл. Он планирует внедрить единую систему для игроков МХЛ и ВХЛ, чтобы они были готовы в будущем выступать за «Авангард».