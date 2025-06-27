Суд приговорил Владимира Кочкина к 9 годам тюрьмы, но он сразу же подписал контракт с Минобороны.

Жуткая история с убийством и расчленением матери двоих детей из города Тары в Омской области два года назад получила продолжение. Убийца женщины, которую искали целый месяц, ее супруг Владимир Кочкин, признал свою вину. Он рассказал, как убил, расчленил, а потом поджег и закопал останки в лесу. В январе 2024 года Кочкина приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Однако тарчанин сразу после приговора ушел на СВО.

Выяснилось, что он там погиб и похоронен в селе Кип Тевризского района еще в декабре прошлого года. Известно об этом стало только сейчас.