Новые расценки планируют ввести с 1 июля.

На сайте омской Региональной энергетической комиссии опубликовали проекты приказов, в которых предлагается пересмотреть тарифы на отопление и передачу горячей воды.

В новых проектах приказов предлагается увеличить тариф на отопление от АО «Омск РТС» для населения – с нынешних 2637,94 рубля за гигакалорию до 2752,27 рубля. При этом, как сообщает «НГС55», для жителей действует льготный тариф в размере 2296 рублей за гигакалорию, который планируют сохранить до 1 июля, сообщили в Региональной энергетической комиссии.

Стоимость горячей воды от АО «Тепловая компания» тоже вырастет – с 2637 рублей за гигакалорию до 2752 рублей с 1 июля. Для населения позже установят льготный тариф. Кроме того, плата за передачу тепла по сетям этой компании поднимется с 373,16 до 464,44 рубля.

Напомним, что ранее в мэрии опровергли слухи о том, что тарифы на ЖКХ вырастут на 40 %, а также рассказали, что ФАС России одобрила повышение тарифов на услуги ЖКХ в Омской области с 1 июля.