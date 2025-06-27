Омск-Информ
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·Общество

Открытие запланировано на август.
Рядом с Омским цирком, на проспекте Карла Маркса, 43/1, открывается ресторан «Терракот». Уже идет завершающий этап ремонтных работ, открытие намечено на август, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».
На первом этаже разместится семейный ресторан, работающий ежедневно с 10:00 до 22:00. Тут предусмотрены детская комната, специальное детское меню и регулярные мастер-классы для маленьких гостей.
Второй этаж отдадут под круглосуточный ресторан-бар с танцполом, сценой для живых выступлений и лаунж-зоной.
Интерьер заведения украсит просторная открытая веранда и окна с красивым видом на бульвар Победы. 
Ранее сообщалось, что в Омске открылась самая высокая летняя веранда с дымными коктейлями и панорамным видом.
Мария Филимонова
·Общество

Открытие запланировано на август.
Рядом с Омским цирком, на проспекте Карла Маркса, 43/1, открывается ресторан «Терракот». Уже идет завершающий этап ремонтных работ, открытие намечено на август, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».
На первом этаже разместится семейный ресторан, работающий ежедневно с 10:00 до 22:00. Тут предусмотрены детская комната, специальное детское меню и регулярные мастер-классы для маленьких гостей.
Второй этаж отдадут под круглосуточный ресторан-бар с танцполом, сценой для живых выступлений и лаунж-зоной.
Интерьер заведения украсит просторная открытая веранда и окна с красивым видом на бульвар Победы. 
Ранее сообщалось, что в Омске открылась самая высокая летняя веранда с дымными коктейлями и панорамным видом.
Мария Филимонова