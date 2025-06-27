Открытие запланировано на август.

Рядом с Омским цирком, на проспекте Карла Маркса, 43/1, открывается ресторан «Терракот». Уже идет завершающий этап ремонтных работ, открытие намечено на август, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

На первом этаже разместится семейный ресторан, работающий ежедневно с 10:00 до 22:00. Тут предусмотрены детская комната, специальное детское меню и регулярные мастер-классы для маленьких гостей.

Второй этаж отдадут под круглосуточный ресторан-бар с танцполом, сценой для живых выступлений и лаунж-зоной.

Интерьер заведения украсит просторная открытая веранда и окна с красивым видом на бульвар Победы.