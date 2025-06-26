Веранда расположена на 12-м этаже.

На крыше бизнес-центра «Каскад» в Омске открылась самая высокая летняя веранда в городе. Она находится на 12-м этаже в ресторане-баре «Пентхаус Марка Миллера».

Гостям предлагаются блюда разных кухонь мира и дымные коктейли. В меню можно найти холодные закуски и салаты, поке, том ям и рамен, бургеры и римскую пиццу.

С веранды открывается панорамный вид на Иртыш и окрестности города. Фотографии с места опубликовал телеграм-канал «Омск_путеводитель».