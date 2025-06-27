Омич отсудил мебель у бывшей после расставания.

В четверг, 26 июня, Горьковский районный суд Омской области подвел итоги нестандартного разбирательства. Дело оказалось довольно странным спором о собственности. Мужчина подал в суд на свою бывшую девушку, потребовав вернуть кровать, которую, по его словам, она удерживала незаконно.

Кровать он купил в рассрочку и установил у нее дома – это подтверждают чек и акт сборки. Пара прожила вместе чуть больше года, а после расставания женщина, как утверждает истец, возвращать мебель отказалась.

В итоге суд встал на сторону мужчины. Что думает по этому поводу его бывшая, осталось неизвестным – в суде она свою позицию не озвучила.