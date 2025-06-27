Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина купался в необорудованном для плавания месте.
Вчера, 26 июня, на реке Омь, неподалеку от села Борки, произошел несчастный случай. Около берега 57-летний житель Кормиловского района утонул во время купания в необорудованном для плавания месте.
По предварительной версии правоохранительных органов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что единственным свидетелем инцидента стал односельчанин, который рыбачил неподалеку от места происшествия.
Ведутся поисковые мероприятия тела погибшего.
Ранее сообщалось, что на Кольтюгинском озере во время рыбалки 66-летний мужчина запутался в сетях и утонул.
Мария Филимонова
·Происшествия

Мужчина купался в необорудованном для плавания месте.
Вчера, 26 июня, на реке Омь, неподалеку от села Борки, произошел несчастный случай. Около берега 57-летний житель Кормиловского района утонул во время купания в необорудованном для плавания месте.
По предварительной версии правоохранительных органов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что единственным свидетелем инцидента стал односельчанин, который рыбачил неподалеку от места происшествия.
Ведутся поисковые мероприятия тела погибшего.
Ранее сообщалось, что на Кольтюгинском озере во время рыбалки 66-летний мужчина запутался в сетях и утонул.
Мария Филимонова