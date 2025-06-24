Омск-Информ
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·Происшествия

Он стал 20-м утонувшим за это лето.
Вчера, 23 июня, утром на Кольтюгинском озере во время рыбалки утонул 66-летний мужчина. Как сообщает «Тарское Прииртышье», он не удержался в лодке, упал в воду, запутался в сетях и утонул.
Отметим, что ранее в Омской области утонули уже 19 человек. Это на 11 больше, чем в прошлом сезоне.
Вчера сотрудники МЧС рассказали, как едва не погибла молодая сельчанка, которая купалась в Оми. Ее унесло за 100 метров от берега, где она цеплялась за иву.
Андрей Андреев
·Происшествия

Он стал 20-м утонувшим за это лето.
Вчера, 23 июня, утром на Кольтюгинском озере во время рыбалки утонул 66-летний мужчина. Как сообщает «Тарское Прииртышье», он не удержался в лодке, упал в воду, запутался в сетях и утонул.
Отметим, что ранее в Омской области утонули уже 19 человек. Это на 11 больше, чем в прошлом сезоне.
Вчера сотрудники МЧС рассказали, как едва не погибла молодая сельчанка, которая купалась в Оми. Ее унесло за 100 метров от берега, где она цеплялась за иву.
Андрей Андреев