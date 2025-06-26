Омск-Информ
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·Общество

В воздухе уже несколько дней подряд фиксируют значительное превышение нормы содержания опасных газов.

Сегодня, 26 июня, в Омске введут режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. О рассеивании вредных примесей в атмосфере сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Особый режим будет действовать всю ночь, с 21:00 до 08:00 часов. 

– С 21 часа 26.06.2025 до 8 часов 27.06.2025 на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности, – сообщили в УГМС. 

Ранее стало известно, что в омском воздухе уже второй день подряд превышено содержание опасных веществ. Содержание опасного газа – сероводорода – в некоторых округах превышало норму в 5,5 раза. 

Олег Кипорук
·Общество

В воздухе уже несколько дней подряд фиксируют значительное превышение нормы содержания опасных газов.

Сегодня, 26 июня, в Омске введут режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. О рассеивании вредных примесей в атмосфере сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Особый режим будет действовать всю ночь, с 21:00 до 08:00 часов. 

– С 21 часа 26.06.2025 до 8 часов 27.06.2025 на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности, – сообщили в УГМС. 

Ранее стало известно, что в омском воздухе уже второй день подряд превышено содержание опасных веществ. Содержание опасного газа – сероводорода – в некоторых округах превышало норму в 5,5 раза. 

Олег Кипорук