Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Самым малочисленным в области является Большеуковский район.
По данным Омскстата, по состоянию на 1 января текущего года в Омской области было зарегистрировано 26 городских поселений, 363 сельских поселения и почти 1,5 тыс. сел и деревень.
Больше всего сельских населенных пунктов оказалось в Омском районе. Там их – 93. На втором месте – Тарский район, где насчитывается 76 сел и деревень. На третьем – Любинский район (74 населенных пункта).
Меньше всего сел – 19 – в Большеуковском районе. Здесь также насчитывается меньше всего жителей – менее 6 тыс. человек. В Одесском районе – 20 сел и деревень, в Азовском – 27.
Андрей Андреев
·Общество

Самым малочисленным в области является Большеуковский район.
По данным Омскстата, по состоянию на 1 января текущего года в Омской области было зарегистрировано 26 городских поселений, 363 сельских поселения и почти 1,5 тыс. сел и деревень.
Больше всего сельских населенных пунктов оказалось в Омском районе. Там их – 93. На втором месте – Тарский район, где насчитывается 76 сел и деревень. На третьем – Любинский район (74 населенных пункта).
Меньше всего сел – 19 – в Большеуковском районе. Здесь также насчитывается меньше всего жителей – менее 6 тыс. человек. В Одесском районе – 20 сел и деревень, в Азовском – 27.
Андрей Андреев