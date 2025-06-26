Бывший игрок «Авангарда» и ряда клубов НХЛ получил контракт на один сезон.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с воспитанником омского хоккея, бывшей звездой «ястребов» Никитой Никитиным, который займет должность тренера команды ВХЛ «Омские Крылья». Срок соглашения – один сезон.

Помимо выступления за «Авангард», Никитин имеет солидный опыт в Национальной хоккейной лиге. Он провел за океаном свыше 250 матчей, выступая за клубы «Сент-Луис», «Коламбус» и «Эдмонтон». В составе сборной России участвовал в Олимпиаде в Сочи и становился чемпионом мира в 2012 году.

В 2022 году Никитин работал тренером по защитникам в Хоккейной Академии «Авангард». Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков охарактеризовал назначение Никитина как значительное укрепление тренерского состава «Омских Крыльев».

– Никитин – человек с большой игровой карьерой, воспитанник омского «Авангарда». Это настоящий пример для нашей молодежи: у Никиты Александровича есть чему поучиться – нюансам, деталям, тонкостям большого хоккея, – отметил Бирюков.