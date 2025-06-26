Бывший игрок «Авангарда» и ряда клубов НХЛ получил контракт на один сезон.
Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с воспитанником омского хоккея, бывшей звездой «ястребов» Никитой Никитиным, который займет должность тренера команды ВХЛ «Омские Крылья». Срок соглашения – один сезон.
Помимо выступления за «Авангард», Никитин имеет солидный опыт в Национальной хоккейной лиге. Он провел за океаном свыше 250 матчей, выступая за клубы «Сент-Луис», «Коламбус» и «Эдмонтон». В составе сборной России участвовал в Олимпиаде в Сочи и становился чемпионом мира в 2012 году.
В 2022 году Никитин работал тренером по защитникам в Хоккейной Академии «Авангард». Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков охарактеризовал назначение Никитина как значительное укрепление тренерского состава «Омских Крыльев».
– Никитин – человек с большой игровой карьерой, воспитанник омского «Авангарда». Это настоящий пример для нашей молодежи: у Никиты Александровича есть чему поучиться – нюансам, деталям, тонкостям большого хоккея, – отметил Бирюков.
По его словам, Никитин глубоко понимает особенности североамериканской методики подготовки хоккеистов, начиная от тренировочной философии и заканчивая игровой системой. Он способен поделиться бесценным опытом и внутренним взглядом на практику профессионального хоккея за океаном. Ассистент генменеджера уверен, что это значительное усиление тренерского состава «Омских Крыльев».
Ранее сообщалось, что фарм-клуб «Авангарда» продлил контракт с нападающим Кириллом Кожевниковым.