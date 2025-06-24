Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист продолжит играть за клуб в следующем сезоне.
Хоккейный клуб «Авангард» продлил односторонний контракт ВХЛ с нападающим Кириллом Кожевниковым. Он продолжит играть за «Омские Крылья» еще сезон.
Напомним, в сезоне-2024/25 Кожевников выступал за «Химик» и «Омские Крылья». За «Химик» он сыграл 29 матчей, набрав 9 (5+4) очков. За «Омские Крылья» провел 24 матча, набрав 9 (5+4) очков.
Андрей Андреев
·Спорт

Хоккеист продолжит играть за клуб в следующем сезоне.
Хоккейный клуб «Авангард» продлил односторонний контракт ВХЛ с нападающим Кириллом Кожевниковым. Он продолжит играть за «Омские Крылья» еще сезон.
Напомним, в сезоне-2024/25 Кожевников выступал за «Химик» и «Омские Крылья». За «Химик» он сыграл 29 матчей, набрав 9 (5+4) очков. За «Омские Крылья» провел 24 матча, набрав 9 (5+4) очков.
Андрей Андреев