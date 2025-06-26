Компания получила разрешение на замену обязательства по социальной инфраструктуре денежным взносом в городской бюджет.

Компания-застройщик «Никси», планирующая строительство многоэтажного жилого дома с подземным уровнем на улице 6-я Линия в Омске, решила перевести в городской бюджет значительную сумму, освобождаясь от обязательств по строительству объекта социальной инфраструктуры.

Проект строительства жилого дома, разработанный застройщиком, получил положительные оценки экспертной комиссии в 2023 году. В дальнейшем, в марте 2025 года, Архитектурно-градостроительный совет Омской области окончательно одобрил данную концепцию. По плану жилая площадь строения составит приблизительно 3,5 тыс. квадратных метров.

Застройщику предоставлена альтернатива выполнению обязательства по созданию социальной инфраструктуры: вместо возведения детского сада или иного социального объекта «Никси» переведет в бюджет города 22,6 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства.

Такой механизм предусмотрен нормативным актом Омского городского совета, принятым в 2024 году. Согласно документу, каждая строительная компания обязана участвовать в формировании социальной среды города посредством строительства образовательных учреждений, вложения средств в капитальный ремонт или безвозмездной передачи денег на муниципальные нужды.