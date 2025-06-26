Омск-Информ
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·Общество

Специалисты видят причину в возросшем предложении.
Банк России опубликовал статистику по инфляции в регионах. В Омской области цены продолжают расти. Средний рост за месяц составляет 0,3 %.
Дорожать продолжает рыба – на 11 %. Специалисты связывают это с тем, что ее стали меньше ловить.
Вместе с тем в регионе на 10 % подешевели яйца, курица и овощи. Причина в том, что их стали больше производить и поставлять.
Андрей Андреев
·Общество

Специалисты видят причину в возросшем предложении.
Банк России опубликовал статистику по инфляции в регионах. В Омской области цены продолжают расти. Средний рост за месяц составляет 0,3 %.
Дорожать продолжает рыба – на 11 %. Специалисты связывают это с тем, что ее стали меньше ловить.
Вместе с тем в регионе на 10 % подешевели яйца, курица и овощи. Причина в том, что их стали больше производить и поставлять.
Андрей Андреев