Специалист отметил, что ответственность на дороге должна быть у всех, особенно у мэра.

Врач-хирург Анатолий Калиниченко раскритиковал мэра Сергея Шелеста за езду на мотоцикле без защитной экипировки. Свое мнение он высказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «Инцидент Омск».

– С голыми руками ездить небезопасно, в развевающейся одежде ездить небезопасно, без шлема ездить не только небезопасно, но и запрещено законом. Что мы в итоге видим? Вышел человек с голыми руками, сел, куда-то поехал, ну что это, вот прям серьезно. То есть человек подошел ответственно к выбору мотоцикла и к ответственности за то, что он делает, – заявил врач.

Калиниченко отметил, что градоначальник мог бы показать пример, если бы снял пиджак, надел перчатки и шлем, после чего аккуратно начал движение. Также он добавил, что в этом вопросе маркетологи не справились.

В ответ на критику Шелест заявил в своем телеграм-канале, что во время тест-драйва не покидал территорию завода и двигался на минимальной скорости.

– Абсолютно согласен: при управлении подобными видами транспорта просто необходимо пользоваться защитой. Это непреложная истина. Даже не собираюсь ей противоречить. Все необходимое для безопасности езды имеется, – объяснил мэр.

Напомним, накануне мэр приобрел мотоцикл «Минск 250» во время визита на «МотоВелоЗавод» в Минске. Стоимость байка составила 161 тысячу рублей.